https://static.news.ru/photo/37b7b750-cf35-11e9-bde2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Администрация города Сочи сообщила, что онкобольной житель Андрей Мартынов, который лишился жилья и был выселен из пансионата на улицу, отказался от госпитализации и другой помощи.

Пансионат, в котором проживал мужчина, закрылся. Поэтому ему было повторно предложено размещение в медучреждении, однако он не захотел, ссылаясь на то, что в таком жилье не нуждается. По данным местных властей, дом его семьи был снесён в 2010 году. Где сейчас разместился Мартынов, неизвестно, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, пенсионерка из посёлка Буланаш в Свердловской области Надежда Иванова осталась без жилья из-за того, что местные власти перепутали её с жительницей Воронежской области. Женщины оказались полными тезками.