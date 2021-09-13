Высадивший пассажиров для молитвы водитель извинился

Водитель из Хабаровска Далер Каримов, который высадил пассажиров, чтобы совершить намаз, записал видео с извинениями. Он заявил, что не хотел никого обидеть. Об этом сообщает KP.RU.

Каримов назвал свой поступок ошибкой и извинился перед жителями Хабаровска, руководителями, сотрудниками компании-перевозчика и перед мусульманами.

В пятницу Далер Каримов высадил пассажиров из автобуса на остановке «Индустриальная» возле мечети. Пассажирка сняла это на видео и выложила в Интернет. После случившегося работодатель принял решение уволить водителя.

Водитель, конечно, был неправ. Потому что брать и просто высаживать людей недопустимо. Но он говорит, что заранее предупреждал о конечной точке маршрута и все пассажиры, кроме одной женщины, спокойно вышли. Он очень хотел принять участие в групповом пятничном намазе в мечети. Мне кажется, что увольнение слишком суровое наказание за произошедшее, — прокомментировал случившееся представитель регионального общественного движения мусульман Хабаровского края «Содружество» Хамза Кузнецов.

Сейчас действия водителя проверяет полиция.

Ранее губернатор Забайкальского края Александр Осипов после жалобы школьницы на график маршруток решил его проверить и сам не дождался транспорта. Осипов час простоял на конечной остановке маршрута № 35.