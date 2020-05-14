Высадивших деревья в Екатеринбурге проверят на экстремизм

https://static.news.ru/photo/6efbfb78-95e5-11ea-9271-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Екатеринбурга попросили МВД и ФСБ проверить действия местных жителей, высадивших без согласования деревья в парке на территории Уральского государственного университета путей сообщения (УрГУПС).

Отмечается, что жители города высадили 47 саженцев в парке рядом с УрГУПС. В университете возмутились «самоуправством» и обратились в прокуратуру, поскольку высадка деревьев не была согласована с руководством вуза. Власти города также считают саму высадку деревьев актом «экологического экстремизма».

Мы будем обращаться в правоохранительные органы, в МВД и ФСБ для правовой оценки действий активистов, — цитирует Znak.com сообщение первого замглавы города Александра Ковальчика.

Он добавил, что в настоящий момент вырубка деревьев, на которую экоактивисты ссылались, не производилась: это была только санитарная очистка. По его словам, активисты сделали неверные выводы и производили свои действия вне рамок закона.

Ранее NEWS.ru писал, что в Краснодарском крае предстал перед судом местный житель Василий Попков, обвиняемый в незаконной вырубке зелёных насаждений. Он утверждает, что спилил стволы нескольких поваленных ураганом деревьев, поскольку они загораживали дорогу к школе.