Выросло число задержанных на несогласованных акциях в России

https://static.news.ru/photo/def645c6-63aa-11eb-9e1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального проходят 31 января в российских городах. Согласно данным правозащитников, на них задержали уже 650 человек.

Больше всего задержанных во Владивостоке — 112. В Красноярске сотрудники правоохранительных органов задержали 86 человек, в Новосибирске — 82, Москве — 34, Новокузнецке — 33, Иркутске — 27, Барнауле — 27, Уфе — 22, Перми — 19, Томске −17, Самаре −16, в Екатеринбурге и Магнитогорске — по 15 задержанных, в Улан-Удэ — 13, Тюмени — 11, в Омске, Челябинске и Твери — по 10 задержанных, в Хабаровске — девять.

По семь человек задержали в Сочи, Петропавловске-Камчатском, Якутске и Ижевске, шесть в Ульяновске, передаёт «ОВД-Инфо».

Как писал NEWS.ru, в Москве полицейские задержали 34-летнего мужчину, который 28 января опубликовал в социальной сети два видеообращения с призывом выйти на несанкционированное публичное мероприятие 31 января, а также применить насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов и членов их семей.

31 января в России проходят несанкционированные акции против коррупции и в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, который вернулся в Россию после лечения в Германии.