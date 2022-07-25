«Вырабатывает андрогены»: психолог о благотворном влиянии мата на мужчин Психолог Батуева: матерные слова вырабатывают у мужчин андрогены

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Использование нецензурной лексики хорошо действует на мужчин, потому что вырабатывает у них андрогены, при этом на женщин грубая брань имеет пагубное влияние, рассказала изданию Pravda.Ru психолог Ольга Батуева. По словам специалиста, употребление матерных слов в повседневной жизни не может быть нормой, это разрушает психику человека.

Психолингвистические исследования доказали тесную связь наших мыслей, слов и нашего психического состояния: если материться постоянно, то человек деградирует, — пояснила она.

Батуева отметила, что исследование, которое провел российский психолог Китаев-Смык показало: русский мат — это сугубо мужская речь. Он используется в мужских компаниях не для того, чтобы кого-то оскорбить, а чтобы весело и эмоционально провести время.

Специалист также объяснила, люди часто прибегают к использованию мата как к защите, находясь в состоянии аффекта. Когда человек ругается в критической ситуации, вырабатываются обезболивающие вещества — эндорфины, что успокаивает организм.

Доцент Института лингвистики РГГУ Татьяна Базжина ранее сообщила, что за последние 25 лет использование матерной лексики сильно изменилось, а её границы сместились. Теперь считают допустимым ругаться в компании мужчин и женщин, чего раньше не было. Подростки же матерятся, пытаясь отделиться от взрослых и быть самими собой, объяснила она.