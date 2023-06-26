Выпускной в Государственном Кремлевском дворце отменен, а не перенесен Пресс-секретарь ГКД: выпускной бал в Кремле не перенесен, а окончательно отменен

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Выпускной бал в Государственном Кремлевском дворце отказались переносить на 1 июля, а окончательно отменили, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ГКД Константина Ярошевского. Он отметил, что ранее федеральные каналы по ошибке сообщили о переносе.

Вчера Первый и второй канал ошибочно сказали у себя в эфире, что наш выпускной перенесли вместе с городским в Парке им. М.Горького. Поэтому мы давали повторную информацию у себя на сайте вчера поздно вечером о том, что наш выпускной все-таки отменен. Его не переносят на 1 июля, он отменен окончательно, — сказал Ярошевский.

Проводить выпускной не стали, хоть 26 июня в Москве и области был снят режим контртеррористической операции. Режим КТО был введен 24 июня во время попытки мятежа в стране.

Ранее в Санкт-Петербурге не стали отменять концерт для выпускников «Алые паруса». Согласно информации от пресс-службы администрации губернатора города, на «Алые паруса» в этом году были приглашены около 60 тысяч выпускников из Петербурга и примерно 10 тысяч выпускников из других регионов России.