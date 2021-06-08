Выпускников предложили признавать безработными

https://static.news.ru/photo/6a9914d2-c84b-11eb-9962-96000091f725_660.jpg Станислав Кудж Фото: mirea.ru

Ректор МИРЭА Станислав Кудж предложил главе Минтруда Антону Котякову автоматически признавать выпускников вузов и колледжей безработными. Это позволит субсидировать работодателям их трудоустройство, передаёт РБК.

Он выступил с предложением платить работодателям за устройство людей, окончивших учебные заведения за год до пандемии коронавируса (в 2019 году), а также в 2021 году.

Глава института отметил, что несмотря на снижение экономического кризиса, российским студентам всё ещё трудно устроиться на работу. В пандемию коронавируса конкуренция за рабочие места усилилась, а выпускники 2019 года в это время оказались самой уязвимой категорией: часть из них ещё не устроилась на работу, а другие попали под сокращение.

Проблема по-прежнему крайне актуальна, так как одним из главных требований работодателей остаётся наличие опыта работы, — подчеркнул он в письме.

По его словам, по состоянию на 1 апреля 2021 года на регистрационном учёте в службе занятости состояли больше 15 тысяч безработных среди выпускников, что на 31,2% больше, чем в 2020 году.

Кудж напомнил, что Минтруд уже разработал поправки в правила предоставления субсидий работодателем и включил в них выпускников вузов и колледжей 2020 года.

В пресс-службе Минтруда сообщили, что получили документ.

Накануне ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов рассказал, что экономическая неуспешность и бедность россиян начинается с неуспеваемости в школе, отставания от образовательной программы. Он подчеркнул, что сейчас в каждом классе в среднем не справляется с программой почти треть учеников, что является причиной проблем в будущем.