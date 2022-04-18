Выпускникам школ сохранят выплату пенсий по потере кормильца до 1 сентября

Совершеннолетние выпускники школ, которые получают пенсию по потере кормильца, продолжат получать её до 1 сентября, сообщили в пресс-службе Минтруда России. Как пишет ТАСС, соответствующий законопроект может быть принят до конца учебного года. Сейчас у выпускников школ, которым летом исполняется 18 лет, выплата пенсии по потере кормильца прерывается и восстанавливается только после поступления в колледж или вуз и предоставления в Пенсионный фонд справки о продолжении учёбы.

18-летние выпускники продолжат получать пенсию до 1 сентября, вне зависимости от результатов поступления. А те, кто станет студентами, продолжат получать пенсию <...> до наступления 23 лет, — пояснил замминистра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов.

Ранее стало известно, что в России в ближайшее время будет объявлено о внеплановой индексации пенсий, прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда и других социальных выплат. Об этом заявил помощник президента РФ Максим Орешкин, добавив, что президент России уже принял решение о распространении выплат семьям с детьми в возрасте вплоть до 16 лет.

Между тем россияне назвали размер «достойной пенсии», которая, по их мнению, должна составлять в среднем 45,3 тысячи рублей. При этом самые высокие ожидания имеют россияне, чей доход превышает 80 тысяч рублей (желаемая пенсия — 49,4 тысячи рублей), а самые низкие озвучили респонденты с доходом, не превышающим 30 тысяч рублей (38,1 тысячи рублей). Наиболее высокие ожидания от пенсии у жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Хабаровска, самые низкие — у жителей Воронежа и Ижевска.