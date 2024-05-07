Выпускникам дали советы, как выбрать вуз при низких баллах на ЕГЭ Карьерный эксперт Алтухов: при поступлении можно выбрать непопулярный факультет

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Выпускникам, сдавшим ЕГЭ на низкие баллы, следует обратить внимание на смежные специальности, посоветовал специалист в области профориентации и карьерной навигации Виталий Алтухов. В беседе с aif.ru эксперт уточнил, что важнее выбрать не модный факультет, а хороший вуз. По его словам, важно учитывать качество самого института.

Как отметил Алтухов, практически во всех вузах есть факультеты с небольшим конкурсам. Так, если выпускник сомневается, что сможет поступить на факультет журналистики, он может попробовать подать документы на филологический факультет, если конкурс там ниже. Кроме того, в процессе обучения можно будет перевестись.

Эксперт отметил, что важно развивать карьерную грамотность. Это позволит увидеть больше путей для достижения поставленной цели. Например, чтобы работать в сфере IT бывает достаточно окончить технический вуз, параллельно самостоятельно получая нужные для работы навыки. Также не стоит переживать, если один год придется пропустить ради последующего поступления на желанную специальность. По словам Алтухова, родителям стоит обсудить этот вариант с ребенком, чтобы школьник меньше переживал по поводу сдачи экзаменов.

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