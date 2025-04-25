Выпускникам дали советы, как эффективно снизить стресс в преддверии ЕГЭ Психолог Резенова посоветовала выпускникам побольше и качественно отдыхать

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Выпускникам рекомендуется уделять достаточное время сну, не заменяя его бесконечной зубрежкой, заявила «Москве 24» детский психолог Надежда Резенова. Она напомнила, что качественный отдых не только уменьшает тревожность, но и способствует более эффективному усвоению информации.

Очень важно ежедневно много гулять на свежем воздухе. Кортизол, гормон стресса, хорошо снижается во время ходьбы и физических упражнений, а свежий воздух насыщает мозг кислородом, улучшая его работу, — подчеркнула Резенова.

Более того, по ее словам, нужно придерживаться сбалансированного и разнообразного питания с содержанием достаточного количества белка. Помочь сохранить спокойствие в стрессовой ситуации могут дыхательные техники, добавила эксперт.

Психолог Екатерина Тур ранее посоветовала в сложные периоды поддержать себя с помощью фраз родственников, а не цитат из интернета. В тяжелое время она призвала вспомнить жизнеутверждающие слова близких людей.