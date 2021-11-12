Выпускница МЦХШ назвала обоснованными обвинения преподавателя в унижениях

Обвинения в оскорблениях, выдвинутые бывшими ученицами против преподавателя Московской центральной художественной школы (МЦХШ) Виктора Елизарова, имеют под собой основания. Во время работы он часто нарушал личные границы девушек. Об этом изданию «Газета.Ru» рассказала выпускница школы 2014 года Ксения.

Эти обвинения выдвинуты не впервые, они имеют под собой почву. Я наблюдала его фамильярное отношение к ученикам. Он систематически пренебрегал личными границами, позволял себе оскорбления. Его поведение не вписывается в этику преподавателя, — сообщила она.

Ранее стало известно, что о сексуальном насилии, совращении, домогательствах, унижениях и травле со стороны преподавателя заявили 15 бывших учениц МЦХШ. По их словам, это продолжалось с 2000 по 2013 год.

Живописец Елизаров почти 30 лет работал в мастерской № 1 лицея. Преподавал, организовывал выставки, работал с детьми и отправлялся вместе с ними в летние поездки.

Ранее был арестован преподаватель Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Золин. Его подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении девочек шести и 11 лет. В отношении Золина возбуждено уголовное дело по статье 132 ч. 4 п. «б», по которой он может получить до 20 лет заключения.