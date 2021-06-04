Выпуск нового препарата от коронавируса начался в РФ

https://static.news.ru/photo/2e44d25e-c5b8-11eb-9b9c-96000091f725_660.jpg Михаил Мурашко Фото: Alexander Kulebyakin/Russian Look/Global Look Press

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в стране началось производство «КОВИД-глобулина», созданного на основе плазмы крови переболевших. В интервью РИА Новости он отметил, что объёмы препарата планируется наращивать.

Антиковидный иммуноглобулин — это уже высококонцентрированный препарат, который позволяет нейтрализовать вирус, и он, конечно, является наиболее приоритетным в сравнении с антиковидной плазмой, — пояснил министр.

Мурашко добавил, что монотерапия теми или иными препаратами не всегда даёт полный эффект, поэтому врачи выбирают комбинацию вакцин. Что касается сочетания плазмы крови с противовирусными препаратами, то в настоящее время появились новые данные, подчеркнул министр.

Ранее стало известно, что повышение температуры у некоторых вакцинируемых на несколько часов является единственным побочным эффектом российского препарата от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Он добавил, что «Спутник V» эффективно защищает от смертоносной инфекции.