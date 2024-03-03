Признанный неизлечимым арестант поправился и стал отцом Ева Меркачева рассказала о выжившем после туберкулеза костей арестанте

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Журналистка и правозащитница Ева Меркачева рассказала в материале MK.RU о чеченце, которого освободили от отбытия наказания из-за обнаруженного туберкулеза костей. Предполагалось, что осужденный за разбой мужчина по имени Ислам Мусаев отправится из больницы «Матросской Тишины» домой умирать — его даже поместили в паллиативную камеру. Но через некоторое время Ислам позвонил Меркачевой и сообщил, что прошел лечение и даже стал отцом.

Это я, живой. Спасибо вам! <...> Мне сделали операцию на позвоночнике, вставили титановую пластину. I группа инвалидности, продолжаю лечиться. Но я живой! И у меня родились близнецы! — рассказал Ислам.

Правозащитница отметила, что освобождения Ислама добились сотрудница УФСИН Анна Каретникова и экс-начальник больницы «Матросской Тишины» Александр Кравченко. Последний в итоге получил семь лет колонии за то, что слишком часто освобождал пациентов в похожих ситуациях. По версии обвинителя, доктор делал это, чтобы «разгрузить СИЗО Москвы и тем самым выслужиться перед руководством». Мусаев не знал, что доктор Кравченко был осужден. Меркачева поясняет, что освобождение тяжелых больных часто может спасти им жизнь.

На свободе больной может поменять врача, больницу, методы лечения. В СИЗО такой возможности нет и быть не может. Вот почему так важно «актировать» тех, у кого есть тяжелое заболевание, — объяснила Меркачева.

Кравченко выражал опасения, что в связи с этим расследованием из столичных СИЗО вообще перестанут освобождать по состоянию здоровья. На свободе у доктора остались несовершеннолетние дети.