«Выполнял героические поступки»: Попов о смерти летчика-испытателя Автухова Военный летчик Попов: ликвидатор Автухов выполнял героические поступки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Легендарный летчик-испытатель и ликвидатор аварии в Чернобыле Дмитрий Автухов выполнял героические поступки, рассказал NEWS.ru заслуженный военный летчик России Владимир Попов. По его словам, работая на электростанции, ликвидаторы рисковали многим и знали, что идут на большой риск.

Я не был лично знаком с Дмитрием Автуховым, но наслышан об этом легендарном летчике. Работая на Чернобыльской атомной электростанции, летчики рисковали многим, не только своим здоровьем. Безопасность полетов там была на пределе, и он действительно выполнял героические поступки вместе со своими коллегами. Они знали, что идут на очень большой риск, — пояснил Попов.

По словам летчика, благодаря Автухову и другим ликвидаторам удалось закрыть пламя во время катастрофы на ЧАЭС. Как уточнил Попов, они сбрасывали туда специальный кварцевый песок и другие химические элементы, что позволило предотвратить еще более серьезные последствия катастрофы.

Благодаря самоотверженным действиям Автухова и всего летного состава катастрофические последствия были сведены до минимума, насколько это было возможно. Очень жаль слышать о смерти таких профессионалов, — заключил летчик.

Ранее стало известно, что Автухов ушел из жизни в возрасте 85 лет. По предварительным данным, причиной смерти легендарного летчика стало онкологическое заболевание. За свою карьеру он освоил более 20 типов самолетов и вертолетов, был одним из ведущих испытателей Ка-50 и первым пилотом пожарного вертолета в Москве.