Выполнение депутатами предвыборных обещаний может стать обязательным

https://static.news.ru/photo/9b922534-798f-11eb-99b0-96000091f725_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Для того чтобы кандидаты в депутаты Госдумы выполняли обещания, данные во время избирательных кампаний, они должны быть закреплены юридически. С такой инициативой выступил спикер ГД Вячеслав Володин.

Председатель нижней палаты отмечает, что предвыборные обещания являются обязательствами, взятыми на себя кандидатами, и в случае избрания эти обязательства должны выполняться. Володин отмечает, что придание им юридической силы позволит более системно их реализовывать. Он предложил проработать вопрос об юридическом закреплении обязательств депутата перед избирателями.

Люди обращаются к кандидатам в депутаты с проблемами, которые их волнуют, — строительство дорог, ремонт школ, модернизация больниц, выделение жилья для детей-сирот и многое другое. Депутат не имеет права об этом забывать. Обращения по решению конкретных вопросов правильно было бы зафиксировать юридически, — приводит слова Володина официальный сайт Госдумы.

Он констатировал, что у всех разные возможности. Но эффективность работы должна вырасти, будет «меньше демагогии». И в случае придания обязательствам депутатов официального статуса избиратели получат право на спрос за выполнение этих обещаний. Спикер добавил, что в каждом созыве Госдумы можно встретить примеры, когда депутаты забывают о своих обещаниях, «оправдывая это популистскими решениями».

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