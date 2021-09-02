Назван срок зачисления выплат военным и силовикам

Вице-премьер министр России Татьяна Голикова 3 сентября заявила, что единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей военным пенсионерам, пенсионерам правоохранительных органов, органов безопасности и 15 тысяч рублей силовикам произведут на следующей неделе. Об этом она сообщила на заседании правительства.

Министерством финансов РФ вчера доведены финансовые ресурсы до всех федеральных органов, в ведении которых находятся эти сотрудники и военнослужащие, с тем чтобы выплаты начались на следующей неделе, — заявила Голикова.

Премьер министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул, что «для получения этих выплат никаких действий совершать не нужно», так как обо всём уже позаботилось правительство. Также он попросил Голикову лично проконтролировать процесс передачи денег соответствующим лицам и структурам, так как хочет защитить «старшее поколение» от «лишних переживаний».

Ранее Владимир Путин выступил с предложением единоразово выплатить военнослужащим по 15 тысяч рублей.