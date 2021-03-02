Выплаты на «Госуслугах» стали новым инструментом мошенников

Аферисты придумали очередную схему обмана доверчивых граждан при помощи фальшивых сообщений с портала «Госуслуг». С ней столкнулись российские журналисты.
Мошенники теперь просто копируют сообщения с «Госуслуг» о «положенных выплатах» и предлагают пользователю ввести страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Корреспондент РИА «Новости» получил e-mail, напоминающий сообщение от сайта «Госуслуги», в котором мошенники предлагают получателю ввести номер СНИЛС, — пишет агентство.
Сотруднику редакции пообещали, что как только он введёт СНИЛС, ему тут же начислят положенные социальные выплаты.
Единственное отличие от сайта «Госуслуг» было в том, что мошенники использовали фейковую почту
Ранее NEWS.ru писал, что ЦБ РФ с II квартала 2021 года начнёт проводить киберучения для оценки защищённости российских банков от хакеров. По словам замглавы департамента информационной безопасности Центробанка РФ Артёма Сычёва, регулятор ожидает, что у некоторых финансовых организаций будут трудности.