Выплаты на «Госуслугах» стали новым инструментом мошенников

https://static.news.ru/photo/aa9f122c-44a5-11eb-8517-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аферисты придумали очередную схему обмана доверчивых граждан при помощи фальшивых сообщений с портала «Госуслуг». С ней столкнулись российские журналисты.

Мошенники теперь просто копируют сообщения с «Госуслуг» о «положенных выплатах» и предлагают пользователю ввести страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

Корреспондент РИА «Новости» получил e-mail, напоминающий сообщение от сайта «Госуслуги», в котором мошенники предлагают получателю ввести номер СНИЛС, — пишет агентство.

Сотруднику редакции пообещали, что как только он введёт СНИЛС, ему тут же начислят положенные социальные выплаты.

Единственное отличие от сайта «Госуслуг» было в том, что мошенники использовали фейковую почту [email protected] . В остальном шрифт, символика и ссылки в письме были абсолютно идентичны государственным.

Ранее NEWS.ru писал, что ЦБ РФ с II квартала 2021 года начнёт проводить киберучения для оценки защищённости российских банков от хакеров. По словам замглавы департамента информационной безопасности Центробанка РФ Артёма Сычёва, регулятор ожидает, что у некоторых финансовых организаций будут трудности.