https://static.news.ru/photo/ea7e784c-5946-11ea-bc89-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Все ветераны, которые являются гражданами России, получат выплаты к 75-летию Победы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Если ветеран является гражданином Российской Федерации и получает от Российской Федерации пенсию, он автоматически получит эти деньги, — цитирует его ТАСС.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что никаких заявлений на выплаты подавать не надо. По её словам, бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто выделят по 50 тысяч рублей. По 75 тысяч рублей получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны, блокадники, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших на войнах с Финляндией, гитлеровцами и Японией, а также вдовы и вдовцы умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Всего 601,4 тыс. человек, писал NEWS.ru.