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Хабаровский краевой суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу адвокатов Виктора Гаврилова — мужчины, который в январе оставил двоих малолетних сыновей в московском аэропорту Шереметьево. Гаврилов останется под арестом до 13 апреля.

Как передаёт ТАСС, в ходе заседания по апелляции судья Наталья Яковлева заявила, что органы опеки запретили мужчине вывозить своих детей за пределы Комсомольска-на-Амуре. Ранее мать мальчиков подала исковое заявление об...