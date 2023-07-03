Выпавший из окна сын Ефремова пришел в себя Baza: выпавший из окна сын Ефремова начал говорить

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Николай Ефремов

Выпавший из окна сын актера Михаила Ефремова, Николай, постепенно начал приходить в себя, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источники. По информации канала, молодой человек уже начал восстанавливаться, говорить и самостоятельно питаться.

По данным Baza, врачи заметили улучшение состояния Ефремова-младшего. Медики провели над мужчиной несколько операций и смогли стабилизировать его состояние после падения из окна.

Как сообщил до этого Telegram-канал Mash, состояние Николая постепенно начало улучшаться. По информации канала, его уже сняли с аппарата ИВЛ. При этом собеседник РЕН ТВ отметил, что Ефремов по-прежнему находится в тяжелом состоянии и большую часть времени спит.

Ранее сообщалось, что Николай Ефремов выпал из окна своей квартиры на Пролетарском проспекте в Москве. По предварительным данным, в момент падения он не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, его доставили в больницу с тяжелой сочетанной травмой, диагностировали переломы таза и правого бедра и провели операцию, так как была вероятность повреждения внутренних органов.