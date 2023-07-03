Выпавшего из окна сына Ефремова сняли с аппарата ИВЛ Mash: выпавшего из окна сына Ефремова сняли с аппарата ИВЛ

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Николай Ефремов

Telegram-канал Mash сообщил, что состояние сына актера Михаила Ефремова, Николая, постепенно начало улучшаться. По информации канала, его уже сняли с аппарата ИВЛ. Ранее сообщалось, что сын Ефремова выпал из окна своей квартиры на Пролетарском проспекте в Москве.

По данным Mash, Николай Ефремов по-прежнему находится в реанимации, однако врачи фиксируют улучшение его самочувствия — ему снизили дозу вазопрессорной поддержки, группы суживающих сосуды препаратов, которые используют для защиты от анафилактического шока.

При этом собеседник РЕН ТВ отметил, что Ефремов по-прежнему находится в тяжелом состоянии и большую часть времени спит.

Ранее сообщалось, что Николай Ефремов выпал из окна своей квартиры на Пролетарском проспекте в Москве. По предварительным данным, в момент падения он не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, его доставили в больницу с тяжелой сочетанной травмой, диагностировали переломы таза и правого бедра и провели операцию, так как была вероятность повреждения внутренних органов.

По данным MK.RU, Ефремов ранее неоднократно обращался за медицинской помощью. По данным издания, 31-летний сын Михаила Ефремова еще в 2021 году был доставлен в психиатрическую больницу имени Алексеева в Москве, когда у него, предположительно, были галлюцинации и он проявлял агрессию.