Фотомодель Ксения Пунтус, которая выпала из окна квартиры внука режиссёра Никиты Михалкова, в настоящее время находится в реанимации. Данной информацией в воскресенье, 12 января, с журналистами поделились сотрудники Боткинской больницы в Москве.
Медики не стали разглашать более подробные данные о текущем состоянии здоровья фотомодели.
Она лежит в отделении анестезиологии и реанимации, — приводит РИА Новости слова сотрудников лечебницы.
Пунтус, найденная голой под окнами дома в центре Москвы, выпала из окна после того, как пришла в гости к внуку режиссёра Никиты Михалкова — Андрею Бакову. Квартира принадлежит семейству звезды советского и российского кино. Подруга пострадавшей девушки, модель Алеся Кафельникова заявила, что Ксения не употребляла наркотики, и усомнилась, что Ксения выпала из окна, писал NEWS.ru.
Позднее подруга модели Надежда Юмашева пожаловалась на травлю девушки в социальных сетях.