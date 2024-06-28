Вынесение решения по делу кировского экс-губернатора Белых отложили Вынесение решения по делу кировского экс-губернатора Белых отложили на 8 июля

Суд отложил вынесение решения по делу кировского экс-губернатора Никиты Белых на 8 июля, сообщает ТАСС. В пятницу, 28 июня, Белых прибыл в Кировский областной суд, где было назначено рассмотрение апелляции по делу о злоупотреблении полномочиями.

По информации РИА Новости, Белых пришел в суд в сопровождении двух адвокатов, говорить с прессой он отказался.

Сейчас никаких комментариев не даю, — сказал Белых.

На вопрос — как он себя чувствует, Белых с улыбкой ответил: «Ну ведь не падаю по вас». Он также пообещал дать комментарий после слушания.

Адвокат Андрей Грохотов 21 июня сообщил, что Никита Белых, осужденный за взятки, вышел на свободу. По словам представителя защиты, бывший губернатор освобожден по истечении срока наказания, который составлял восемь лет.