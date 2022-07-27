Вынесен приговор одному из участников дела соратников Тесака Максима Аристархова приговорили к 16 годам колонии за двойное убийство

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мытищинский городской суд приговорил Максима Аристархова (Ромео) к 16 годам колонии строгого режима по делу соратников неонациста Максима Марцинкевича (Тесака), передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Аристархов признан виновным в убийстве двух лиц, совершенном организованной группой с особой жестокостью, по мотивам национальной ненависти и вражды.

Суд приговорил Аристархова М. А. к 16 годам колонии строгого режима, — сказали в суде.

Преступление, о котором идет речь, произошло в парке «Лосиный остров» в Подмосковье в 2007 году.

По данным Telegram-канала «112», Ромео заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и подробно рассказал о «казни» дагестанца Шамиля Одаманова и неустановленного уроженца Таджикистана. Сообщается, что Аристархов нашел жертв среди трудовых мигрантов, которых пригласил для участия в постановочной съемке, затем их вывезли в парк «Лосиный остров» и зарезали на фоне флага со свастикой. Происходящее было снято на видео, которое затем распространили в Сети.

В августе прошлого года в интернете появилось видео с допроса Тесака, на котором он признает участие в убийстве мигрантов. Осуждённый по экстремистским статьям, неонацист должен был выйти на свободу в 2021 году, но в сентябре 2020 года, согласно официальной версии, покончил с собой в челябинском СИЗО. Родные не верят в самоубийство Марцинкевича и считают, что его сначала пытали, а потом убили.