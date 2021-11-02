«Вымогают чёрный нал»: названа сумма оборота похоронного бизнеса в России

Официальный оборот похоронного бизнеса в России составляет 60-70 млрд рублей в год. Неофициальный — почти втрое выше, поскольку на кладбищах нередко услуги оплачиваются неофициально. Об этом в интервью NEWS.ru рассказал президент Ассоциации крематориев Алексей Сулоев.

Сейчас официальный оборот похоронного бизнеса 60-70 млрд рублей в год. А неофициальный от 150 до 200 млрд рублей в год. Потому часто на кладбищах вымогают деньги — чёрный нал, — сказал Сулоев.

При этом глава ассоциации отметил, что в крематориях серые схемы невозможны, так как все услуги оказывают «в белую».

Крематории все компьютеризированы, и вы не можете никого сжечь, если в компьютере не заполнили ФИО и тд. Поэтому там все легко и прозрачно посчитать можно, — пояснил глава ассоциации.

Ранее сообщалось, что на фоне роста смертности из-за коронавируса российские предприниматели стали активнее интересоваться похоронным бизнесом. С 2019 года число запросов на строительство крематориев выросло в несколько раз. Инвесторов привлекает низкая обеспеченность России такими объектами и растущее число кремаций.