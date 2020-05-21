Вылечившаяся от коронавируса Навка рассказала о состоянии Пескова

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Директор Института современного развития (ИНСОР) Дмитрий Солонников заявил, что прогноз рейтингового агентства Moody's Investors Service об ускорении внутренней миграции в ряде регионов РФ не содержит в себе никакой новой информации и близок к гаданию.

Эксперт поделился мнением о прогнозе Moody's с РИА ФАН. Ранее рейтинговое агентство предсказало, что из некоторых российских регионов, где доходы граждан ниже среднего по стране, ускорится отток трудоспособного населения. К...