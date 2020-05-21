Вылечившаяся от коронавируса Навка рассказала о состоянии Пескова

Чемпионка мира по фигурному катанию и супруга пресс-секретаря президента РФ Татьяна Навка выписалась из больницы после лечения коронавируса.
По её словам, очередной тест на COVID-19 оказался отрицательным.
Так что всё в порядке, — отметила она.
Навка добавила, что Дмитрий Песков идёт на поправку, однако пока должен оставаться под присмотром врачей,
Как писал NEWS.ru, ранее Песков сообщил, что пока остаётся в больнице, где продолжает лечение от коронавирусной инфекции. О дате, когда он снова сможет в полной мере приступить к работе, речь пока не идёт.
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