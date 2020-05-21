Общество

Вылечившаяся от коронавируса Навка рассказала о состоянии Пескова

12:57, 21 мая 2020
Фото: tatiana_navka/instagram.com

Чемпионка мира по фигурному катанию и супруга пресс-секретаря президента РФ Татьяна Навка выписалась из больницы после лечения коронавируса.

По её словам, очередной тест на COVID-19 оказался отрицательным.

Так что всё в порядке, — отметила она.

Навка добавила, что Дмитрий Песков идёт на поправку, однако пока должен оставаться под присмотром врачей, передаёт Telegram-канал LIFE SHOT.

Как писал NEWS.ru, ранее Песков сообщил, что пока остаётся в больнице, где продолжает лечение от коронавирусной инфекции. О дате, когда он снова сможет в полной мере приступить к работе, речь пока не идёт.

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