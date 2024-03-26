«Выкорчевать с корнями»: военэксперт призвал остановить украинский террор Военэксперт Дандыкин призвал «выкорчевать с корнями» терроризм Украины

Фото: МО РФ

России следует объявить Украину террористическим государством, а после поражения центра принятия решений СБУ в Киеве может последовать удар и по ГУР, заявил NEWS.ru военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, сейчас украинские власти сконцентрированы на проведении терактов и диверсий против РФ.

Мы ударили по Киеву, где находилась СБУ. Думаю, ударим и по ГУР. Дело даже не в [главе украинской военной разведки Кирилле] Буданове. Он уйдет, найдут другого очевидно. Буданов у нас объявлен террористом, экстремистом (внесен в список Росфинмониторинга. — NEWS.ru). То, что сейчас позволяет себе [президент Украины Владимир] Зеленский в отношении нашего президента [Владимира Путина], тоже показательный момент. Ладно [президент США Джо] Байден за океаном, — сказал Дандыкин.

По словам эксперта, украинские власти проводят теракты и диверсии, потому что им больше ничего не остается. Аналитик подчеркнул, что Киеву «помогают» и «крышуют».

Они ведут многоходовки, прикрываются ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена. — NEWS.ru). В чистом виде должна происходить полная денацификация. Надо выкорчевать с корнями, — констатировал он.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников предложил признать СБУ террористической организацией. Он также назвал законной целью для ВС РФ Буданова и всех, кто совершает преступления против России.