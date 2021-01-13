«Выкачала всю кровь»: юрист рассказал подробности смерти рэпера Картрайта

https://static.news.ru/photo/5403fd0c-55bb-11eb-a5af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тело рэпера Энди Картрайт после убийства было расчленено и выпотрошено. Об этом рассказал адвокат Антон Кобит.

По словам юриста, жена музыканта Марина Кохал выкачала из тела всю кровь, а затем разделила его на 15 частей. В найденных фрагментах были обнаружены следы влияния низких температур и соль. Кобит отметил, что Кохал специально это сделала, поскольку в крови были следы преступления.

Экспертизе всё же удалось найти на теле ссадины и кровоизлияния в подбородочной области, а также рану от укола в районе правой ладони. Как выяснилось, рэперу перед смертью был сделан инсулиносодержащий препарат. Хотя Картрайт сахарным диабетом не страдал. Также специалисты не обнаружили следов использования наркотиков. Это полностью опровергает версию Кохал, что её муж погиб от употребления запрещённых веществ, а она избавилась от тела, чтобы поклонники не узнали о его «увлечениях», пишет РЕН ТВ.

Останки украинского и российского рэпера Энди Картрайта были найдены летом 2020 года сотрудниками полиции Санкт-Петербурга в одной из квартир на Невском проспекте. Органы мужчины лежали в пакетах в холодильнике. Супруга рэпера объяснила, что её муж якобы умер от передозировки наркотиками. Чтобы никто не узнал об обстоятельствах гибели артиста, женщина решила придумать версию о его исчезновении и расчленила тело. Кохал подозревают в том, что она каким-то образом убила своего мужа. В причастности к смерти рэпера также подозревают мать Марины Елену Кохал, писал NEWS.ru.