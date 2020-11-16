Выйти из самоизоляции после контакта с больным COVID-19 можно без теста

https://static.news.ru/photo/9c5af7c2-280c-11eb-9a1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лица, которые контактировали с COVID-пациентами, могут выходить из 14-дневной самоизоляции без обязательного прохождения ПЦР-теста. Об этом говорится в постановлении, пописанном руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой.

Выписка контактных лиц, у которых не появились клинические симптомы в течение всего периода медицинского наблюдения, к занятию трудовой деятельностью (обучению), допуск в организованные коллективы осуществляются по истечении 14 календарных дней со дня последнего контакта с больным СOVID-19 без проведения лабораторного исследования на СOVID-19, — гласит один из пунктов документа.

Постановление вносит целый ряд изменений в санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса. В частности, до 48 часов сокращён срок теста на коронавирус, выписывать пациентов по выздоровлении будут после одного отрицательного теста на COVID-19, а не двух, как было ранее. Кроме того, документ продляет действие правил на весь 2021 год.

В России, согласно последним данным, за минувшие сутки выявлено 22,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране за время пандемии заболели свыше 1,9 млн человек. Из них выздоровели более 1,4 млн и 33,4 тысячи скончались.

Ранее NEWS.ru писал, что, по словам Поповой, сегодняшняя структура заболеваемости коронавирусом соответствует летней. Основная масса заболевших (74%) — взрослые россияне в возрасте до 65 лет. Дети до 18 лет составляют 8% заразившихся, а пожилые люли — 18%.