«Выйти из-под санкций»: аналитик о запуске производства Lada в Азербайджане Финаналитик Разуваев: сборка Lada в Азербайджане позволит выйти из-под санкций

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Решение АвтоВАЗа начать производство автомобилей Lada в Азербайджане является очень хорошей идеей, заявил в беседе с NEWS.ru финансовый аналитик Александр Разуваев. По его словам, это возможность выйти из-под западных санкций. Кроме этого, как подчеркнул эксперт, из Азербайджана можно начать поставки машин в Иран, Грузию или Турцию.

Азербайджан — это экспорт нефти и газа и доходы от нашей транзитной торговли с Ираном и Индией. Это интересный рынок со всех точек зрения. Манат стабилен, доходы растут, и спрос будет достаточно неплохим. Плюс где-то это возможность выйти из-под санкций. Идея очень хорошая. Оттуда можно поставлять машины в Иран и Грузию, а может, даже и в Турцию через Нахичевань, — высказался Разуваев.

Аналитик добавил, что в Азербайджане, Казахстане, Белоруссии и Украине всегда был достаточно большой процент от продаж российских автомобилей. По словам Разуваева, бренд Lada узнаваем, несмотря на то, что он советский. Кроме этого, автомобили не слишком дорогие, отметил эксперт.

Ранее АвтоВАЗ сообщил, что в Азербайджане уже запущена сборка модели Lada Granta. До конца года на конвейер будут поставлены модели семейств Vesta и Niva. На площадке в республике организована зона приема машинокомплектов, сборочный цех и стоянка хранения готовых автомобилей. Это первый в истории концерта проект по производству Lada в Азербайджане.