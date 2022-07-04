«Выйду ли на свободу?»: мундеп Яшин порассуждал о своем будущем Яшин усомнился в том, что его отпустят на свободу после 15 суток ареста

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Муниципальный депутат Илья Яшин

Муниципальный депутат Илья Яшин усомнился в том, что его отпустят на свободу после 15 суток ареста. В своем Telegram-канале политик в художественной форме описал обстановку в спецприемнике № 2 Хорошево-Мневники. Яшин подчеркнул, что ранее он уже успел побывать в данном учреждение в 2019 году в разгар московских протестов, которые начались на фоне выборов в Мосгордуму.

Да и ощущения у меня во многом похожи на то, что я переживал в этой камере три года назад. Осталось 8 суток — выйду ли на свободу? Или встретят у ворот, снова автозак и обратно в камеру? Пахнет ли уголовным делом или это засорилась канализация? Ждать ли гостей из Следственного комитета, — отметил Яшин.

28 июня Илью Яшина арестовали на 15 суток за неповиновение сотруднику полиции. Сам оппозиционер заявил, что его задержали по политическим мотивам. Решение об аресте принималось в Хамовническом суде Москвы.

Ранее на Илью Яшина составили четыре административных протокола о дискредитации ВС РФ. Об этом он рассказал 11 мая и предположил, что в перспективе ему может грозить уголовное преследование.