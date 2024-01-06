Выигравший миллиард в лотерею россиянин пока не явился за призом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Тюмени, выигравший миллиард рублей в новогоднем тираже «Русского лото», пока еще не оформил свой выигрыш, сообщила пресс-служба компании «Столото». Там призвали россиян проверить свои лотерейные билеты.

Мы очень ждем лотерейного миллиардера в лотерейном центре «Столото» для оформления выигрыша и призываем всех участников проверить свои билеты. Ведь помимо главного приза в 1 млрд рублей по всей стране в этом году появились лотерейные миллионеры и обладатели других крупных выигрышей, — сказали в компании.

1 января стало известно, что тюменец забрал главный приз тиража «Новогодний миллиард» лотереи «Русское лото». Он стал третьим лотерейным миллиардером в России. В компании уточнили, что мужчина купил 7 декабря набор из 10 билетов в розничной точке продаж в тюменском ТЦ «Дарина».

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что однажды выиграть в лотерею повезло и его семье. Первый автомобиль главы государства, «Запорожец», был получен именно таким образом. По словам Путина, его мама, работавшая санитаркой, купила лотерейный билет на сдачу в столовой. Позднее оказалось, что семья выиграла машину. Автомобиль решили не продавать и отдать в пользование будущему президенту, который на тот момент был студентом.