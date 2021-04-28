Уже восемь регионов объявили выходные в связи с религиозными праздниками

https://static.news.ru/photo/a69650f2-a826-11eb-b425-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несмотря на длинные майские выходные с 1 по 10 мая, власти восьми регионов страны приняли решение объявить нерабочим днём ещё и 11-е число. Это сделано, чтобы люди могли отметить религиозные праздники — Радоницу у православных верующих и Ураза-байрам у мусульман, передаёт ТАСС.

Выходным в связи с первым после Пасхи днём поминовения усопших 11 мая объявили в Краснодарском и Ставропольском краях, в Пензенской и Саратовской областях.

В Ставропольском крае Радоница установлена нерабочим днём региональным законодательством ещё в 2021 году. Аналогичные законы были приняты в 2012 году в Саратовской области и в 2015 году — в Пензенской. На Кубани подобное решение по сложившейся традиции принимают отдельными указами.

В Адыгее решено сделать нерабочими и 11, и 13 мая — день окончания поста в месяц Рамадан. Выходным этот праздник также станет в Башкирии и Татарстане. В Крыму работать по этому случаю не будут 14-го числа.

В ближайшее время, как ожидается, аналогичные указы и постановления издадут власти и других республик, где на празднование Ураза-байрама устанавливают один или несколько нерабочих дней.

Как сообщалось ранее, россияне отнеслись к длинным майским праздникам неоднозначно. Одни обрадовались лишней возможности отдохнуть, заняться дачными делами, а другие посетовали на потери в зарплате и в отпуске.