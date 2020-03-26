https://static.news.ru/photo/4f6207ea-6f4c-11ea-87d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Внеплановые выходные, которые были предоставлены россиянам с 30 марта по 3 апреля в связи с угрозой эпидемии коронавируса, не будут компенсированы за счёт урезания майских праздников. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Таким образом, пять дней отдыха не повлияют на планы жителей страны в дальнейшем.

Вместе с тем, как следует из сообщения РИА Новости, Песков не стал уточнять механизм компенсации дополнительных выходных за счёт каких-либо других дней в году.

25 марта президент Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением заработной платы. Он подчеркнул, что при угрозе эпидемии коронавируса крайне важно предотвратить быстрое распространение болезни.

В тот же день глава государства подписал соответствующий указ. Однако принимаемые меры не относятся к работникам медицинских и аптечных организаций, непрерывно действующих компаний, предприятий по обеспечению питанием и товарами первой необходимости. Кроме того, продолжат работать организации, осуществляющие неотложные работы в чрезвычайных ситуациях.

Как ранее писал NEWS.ru, Песков пояснил, что на данный момент оснований для продления внеплановых выходных на более долгий срок нет.