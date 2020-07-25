Выгуливающую больного ребёнка на «поводке» россиянку затравили

Видеоролик, на котором женщина в Красноярске водит ребёнка-аутиста на специальном поводке с браслетом, вызвал негодование пользователей.
Как сообщает KP.RU, Варвара Пономарёва
Я выдерживаю прессинг на почте, в поликлинике, в любой очереди и замкнутом помещении, где мне люди, увидевшие сына несколько секунд назад, мгновенно ставят диагноз «пацан здоров, мать — волчица», — цитирует её издание.
Отмечается, что видеозапись была сделана в Кургане, где мать с сыном гостили у родственников. Женщина рассказала, что во время прогулки с больными сыном и дедушкой кто-то бросил в них камень.
Как писал NEWS.ru, в Нижнем Новгороде полиция проверяет сообщение о блогере, который прогулялся по местному ТЦ с девушкой на поводке, пишет newsnn.ru. При этом дама была одета только в нижнее бельё, валенки и маску кошки.
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