Выгуливающую больного ребёнка на «поводке» россиянку затравили

https://static.news.ru/photo/0bdd4430-ce83-11ea-b7fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Видеоролик, на котором женщина в Красноярске водит ребёнка-аутиста на специальном поводке с браслетом, вызвал негодование пользователей.

Как сообщает KP.RU, Варвара Пономарёва пожаловалась на травлю после появления видеозаписи в Сети. Женщина объяснила, что никакого поводка не было и нет, а страдающему низкофункциональным аутизмом мальчику врачи рекомендовали носить специальный браслет. Отмечается, что ребёнок с таким браслетом не может нанести себе вред и при этом у него остаётся свобода движения.

Я выдерживаю прессинг на почте, в поликлинике, в любой очереди и замкнутом помещении, где мне люди, увидевшие сына несколько секунд назад, мгновенно ставят диагноз «пацан здоров, мать — волчица», — цитирует её издание.

Отмечается, что видеозапись была сделана в Кургане, где мать с сыном гостили у родственников. Женщина рассказала, что во время прогулки с больными сыном и дедушкой кто-то бросил в них камень.

Как писал NEWS.ru, в Нижнем Новгороде полиция проверяет сообщение о блогере, который прогулялся по местному ТЦ с девушкой на поводке, пишет newsnn.ru. При этом дама была одета только в нижнее бельё, валенки и маску кошки.