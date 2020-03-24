https://static.news.ru/photo/ebddd8e8-6e6a-11ea-b229-fa163e074e61_660.jpg Фото: Вячеслав Ковтун/facebook.com

Политолог Вячеслав Ковтун попросил прощения в эфире программы Владимира Соловьёва. Ранее его выгнали из студии после скандальной выходки во время обсуждения пандемии коронавируса. Тогда эксперт перешёл на нецензурную брань.

Я хочу извиниться за то, что неделю назад здесь допустил высказывание, которое является нецензурным, — заявил Ковтун и принёс извинения телеведущему и зрителям.

Телеведущий Владимир Соловьёв разрешил ему вернуться в качестве эксперта в ток-шоу. По его словам, ему стало жалко Ковтуна, ведь «на Украину его никто не пустит» из-за карантина, передаёт «Царьград».

Этими руками считайте воспитал, взрастил. Ну выброшу — сопьётся же. Нельзя же так. Взяли его на поруки, — заметил Соловьёв с улыбкой.

Ранее NEWS.ru писал, что гости шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» украинский эксперт Вячеслав Ковтун и политолог Владимир Сергиенко едва не подрались. Сергиенко упрекнул оппонента в том, что тот просто сжирает время на передаче и занимается клоунадой, обозвав украинского эксперта подонком, а также пригрозил дать по голове. В ответ украинский политолог уже начал двигаться в сторону соперника, но получил предупреждение от ведущего.