В марте-апреле 2022 года резко выросла доля россиян, которые при выезде из России решили не покупать обратные авиабилеты. В марте доля билетов «в один конец» достигала 70%, в апреле — 47%. В 2019-м на такие билеты приходилось около трети заказов, рассказал РБК представитель компании «Аэроклуб», которая работает на рынке бизнес-поездок. Самыми популярными странами с билетами в один конец стали Казахстан, Турция, Узбекистан, Израиль, Армения, Азербайджан и ОАЭ.



Управляющий директор «Аэроклуба» Юлия Липатова отмечает, что в большинстве случае речь идёт о направлениях, которые традиционно не входят в список предпочтений бизнеса и представляют собой безвизовые страны, с которыми открыто авиасообщение. Так, в апреле спрос на размещение в Израиле превысил «доковидные» показатели на 73%, при этом большая часть бронирований пришлась на представителей IT и телеком сегмента, а также на компании, оказывающие финансовые и консалтинговые услуги. Рекордный спрос на размещение в отелях также продемонстрировали ОАЭ и Казахстан.