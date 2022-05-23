В марте-апреле 2022 года резко выросла доля россиян, которые при выезде из России решили не покупать обратные авиабилеты. В марте доля билетов «в один конец» достигала 70%, в апреле — 47%. В 2019-м на такие билеты приходилось около трети заказов, рассказал РБК представитель компании «Аэроклуб», которая работает на рынке бизнес-поездок. Самыми популярными странами с билетами в один конец стали Казахстан, Турция, Узбекистан, Израиль, Армения, Азербайджан и ОАЭ.
Управляющий директор «Аэроклуба» Юлия Липатова отмечает, что в большинстве случае речь идёт о направлениях, которые традиционно не входят в список предпочтений бизнеса и представляют собой безвизовые страны, с которыми открыто авиасообщение. Так, в апреле спрос на размещение в Израиле превысил «доковидные» показатели на 73%, при этом большая часть бронирований пришлась на представителей IT и телеком сегмента, а также на компании, оказывающие финансовые и консалтинговые услуги. Рекордный спрос на размещение в отелях также продемонстрировали ОАЭ и Казахстан.
Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что большинство людей, которые покинули Россию после начала спецоперации на Украине, уже вернулись обратно. По его мнению, на такое решение россиян могли повлиять льготы, которые предоставлены руководством страны для специалистов IТ-сферы. Шадаев подчеркнул, что представители этих профессий понимают перспективы внутри страны, а крупные компании не только сохранили основной состав сотрудников, но и активно рекрутируют новых.