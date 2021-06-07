Выезд из РФ запретили для иностранных грузовиков с неоплаченными штрафами

https://static.news.ru/photo/0d89466c-c72a-11eb-946d-96000091f725_660.jpg Фото: Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

Иностранные грузовики и автобусы с неоплаченными штрафами теперь не смогут выехать из России. Запрет вступил в силу 7 июня согласно поправкам в закон «О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок», сообщает РБК.

Агентство отмечает , что также без оплаты штрафов, полученных в прошлые визиты, грузовики и автобусы из-за границы не смогут въехать в РФ. Прежде меры по закрытию границы для неплательщиков не применялись.

Теперь же, если за время таможенного досмотра штраф не будет оплачен, автомобиль покинет пропускной пункт и не будет выпущен за пределы РФ. Не сможет пересечь границу и водитель машины со старой задолженностью, если не погасит штраф за три часа. Исключением станут лишь взыскания, срок которых истёк по закону, подчёркивает агентство.

Ранее стало известно, что появление ответственности водителей за превышение средней скорости на длинных участках дорог не приведёт к нужному результату, считает автоюрист Дмитрий Славнов. По его словам, это увеличит количество штрафов и их обжалований. Славнов уверен, что вводить новое правило нет необходимости. По его словам, если камера стоит в начале и в конце пути, а водитель останавливается перед второй камерой, он обнуляет свой путь.