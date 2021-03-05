Выдумавшая беременность россиянка пожаловалась на забравших ребёнка врачей

Жительница Казани девять месяцев обманывала мужа и других родственников несуществующей беременностью. Обман вскрылся, когда счастливый «отец» приехал узнать, что произошло с его новорождённым сыном.
32-летняя женщина уехала из дома за две недели до «родов». Она рассказала, что выписывать из Перинатального центра РКБ Казани её будут 4 марта. Девушка попросила мужа забрать её, но не из больницы, а с автобусной остановки рядом с центром.
Увидев супругу без ребёнка, мужчина попытался узнать, что же произошло. Россиянка заявила, что у неё якобы родился мальчик весом 4 кг 200 г, но медики не отдали ей ребёнка, поскольку у него проблемы со здоровьем. Отсутствие фотографий младенца или снимков из палаты она объяснила боязнью сглаза.
Как
Медицинские работники обратились в полицию. Ситуация находится на контроле у силовиков и в Министерстве здравоохранения региона.
Как писал NEWS.ru, в Подмосковье во время домашних родов погибла 38-летняя женщина и её новорождённая дочь. Трагедия произошла в Мытищах. После родов у молодой матери резко ухудшилось состояние, её вместе с ребёнком доставили в реанимацию, но медики не смогли спасти мать и дочь.