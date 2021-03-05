Выдумавшая беременность россиянка пожаловалась на забравших ребёнка врачей

https://static.news.ru/photo/e691584e-7dcb-11eb-8542-96000091f725_660.jpg Фото: Andreas Franke/picture alliance/Global Look press

Жительница Казани девять месяцев обманывала мужа и других родственников несуществующей беременностью. Обман вскрылся, когда счастливый «отец» приехал узнать, что произошло с его новорождённым сыном.

32-летняя женщина уехала из дома за две недели до «родов». Она рассказала, что выписывать из Перинатального центра РКБ Казани её будут 4 марта. Девушка попросила мужа забрать её, но не из больницы, а с автобусной остановки рядом с центром.

Увидев супругу без ребёнка, мужчина попытался узнать, что же произошло. Россиянка заявила, что у неё якобы родился мальчик весом 4 кг 200 г, но медики не отдали ей ребёнка, поскольку у него проблемы со здоровьем. Отсутствие фотографий младенца или снимков из палаты она объяснила боязнью сглаза.

Как пишет KP.RU, мужчина отправился к врачам, чтобы выяснить, где его новорождённый сын, и узнал, что беременность была фейковой. В больнице не было никаких документов о нахождении в ней «роженицы», проведённое УЗИ показало отсутствие следов беременности. Шрама от кесарева сечения также не было. Россиянке удавалось обманывать родственников из-за своей полноватой фигуры.

Медицинские работники обратились в полицию. Ситуация находится на контроле у силовиков и в Министерстве здравоохранения региона.

Как писал NEWS.ru, в Подмосковье во время домашних родов погибла 38-летняя женщина и её новорождённая дочь. Трагедия произошла в Мытищах. После родов у молодой матери резко ухудшилось состояние, её вместе с ребёнком доставили в реанимацию, но медики не смогли спасти мать и дочь.