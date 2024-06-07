«Выдуманный миф»: Сергей Жуков не поддержал ностальгию по девяностым Сергей Жуков заявил, что в 90-х ничего «такого особо хорошего» не было

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Жуков

Российский певец, лидер поп-группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков заявил на полях ПМЭФ, что ностальгия по 1990-м не оправдана, его слова передает корреспондент NEWS.ru. Музыкант считает, что в те времена было мало хорошего. Тот, кто ностальгирует, скорее всего, либо еще не родился, либо был слишком мал, чтобы понимать происходящее, считает он.

Ностальгия по 90-м — это сейчас уже какой-то выдуманный миф, потому что половина людей просто не знает вообще, что такое девяностые. Они даже не родились еще или ничего помнить не могут. А мы понимали, что ничего там такого особо хорошего и не было, — сказал Жуков.

Ранее певец на ПМЭФ выразил мнение, что главным трендом в российском кинематографе является правдивость. По его словам, необходимо снимать о том, как живут люди в каждом городе России, тогда у зрителей будет большой интерес. Музыкант считает, что «трушность» также нужна детям и подросткам. Он заявил, что как отец пятерых детей понимает, что запрос на правдивость сейчас на первом месте, так как они ничему не верят.

До этого Жуков заявил, что в киносфере важно ощущать конкуренцию и на что-то равняться. Поэтому проведение разного рода мероприятий, где определяются лучшие картины в том или ином направлении, необходимо, заключил он.