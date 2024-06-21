«Выдающаяся заслуга»: космонавт вспомнил о главных достижениях Кононенко Летчик Борисенко: главной заслугой Кононенко являются пять полетов в космос

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Член основного экипажа космонавт Роскосмоса Олег Кононенко

Главной заслугой российского космонавта Олега Кононенко, которому сегодня, 21 июня, исполнилось 60 лет, являются пять полетов в космос, рассказал Герой России летчик-космонавт Андрей Борисенко. В беседе с NEWS.ru он уточнил, что полеты были не всегда простые, происходили внештатные ситуации. Борисенко отметил, что Кононенко даже в таких условиях удавалось выполнять поставленные задачи.

Пять полетов в космос — это выдающаяся заслуга. Это самые главные заслуги, которые как профессионал, он уже имеет. Полеты были сложные, с определенным количеством внештатных ситуаций, изменения программы и так далее. Безусловно, главная заслуга Кононенко в том, что, несмотря на все сложности, он выполнил все эти полеты и сделал это на отлично, — рассказал летчик.

По мнению Борисенко, празднование юбилея в космосе для Кононенко является подарком ко дню рождения и очередным достижением. Он пожелал своему коллеге здоровья и удачи.

Празднование такого юбилея в космосе — это и есть для него подарок, награда судьбы. Ну и очередные его достижения. Желаю ему здоровья, удачи, чтобы все складывалось так, как он сам хотел бы, — заключил космонавт.

Летчик-космонавт Герой Советского Союза Сергей Крикалев ранее рассказал, что Кононенко установит рекорд по суммарной длительности космических полетов по возвращении на планету. Он добавил, что работа вне Земли сложна и в физическом, и в эмоциональном плане.