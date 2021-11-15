Выдача бумажных сертификатов о вакцинации началась в России

Россияне со вторника, 16 ноября, могут получить бумажные сертификаты о сделанной прививке. Документы выдают в МФЦ, за ним могут обратиться и те, кто переболел коронавирусом, и те, у кого есть медотвод.

Соответствующее постановление подписал накануне премьер Михаил Мишустин. Он распорядился предусмотреть все технические возможности, чтобы люди могли получить документы быстро и без сбоев. При вакцинации люди получают справку, но без QR-кода. Он автоматически отображается на портале госуслуг. Выдача бумажного подтверждения будет всегда актуальна для людей, не имеющих возможности самостоятельно распечатать документ или не зарегистрированных на сайте «Госуслуги».

Сертификат с QR-кодом будет действовать в любом виде, при этом выписка из QR-кода будет выдаваться по заявлению в МФЦ.

Ранее Министерство здравоохранения утвердило форму справки о вакцинации против коронавируса или о наличии противопоказаний для неё. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.