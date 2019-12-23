https://static.news.ru/photo/3856c4de-2594-11ea-a194-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Жителя Североуральска оправдали в городском суде после того, как он выбросил трёхмесячного младенца из окна. Об этом журналистам рассказали 23 декабря представители региональной прокуратуры.

Отмечается, что в действиях мужчины суд не обнаружил состава преступления.

Североуральский городской суд 10 декабря огласил резолютивную часть приговора, согласно которому местный житель оправдан в связи с отсутствием в действиях подсудимого состава преступления, — цитирует сообщение от прокуратуры РИА Новости.

В настоящее время мать ребёнка подала апелляцию. В несогласии с решением суда женщину поддерживает прокуратура.

Инцидент произошёл 6 июня 2019 года. Мать младенца ушла в магазин, оставив малыша в компании своего нетрезвого знакомого. Мужчина разбил окно и выбросил ребёнка. Младенец не разбился благодаря чудом среагировавшему прохожему, который смог поймать малыша.

Ранее NEWS.ru писал, что лейтенант полиции Наиль Исламов спас в Санкт-Петербурге двухлетнюю девочку из рук матери, которая пыталась выбросить её в окно.

Сообщается, что женщина выкидывала из окна своей квартиры вещи и держала на руках ребёнка. Также она угрожала сделать из своей дочери «ангела», выкинув из окна. Полицейский вместе с пожарными прибыли на место. Спасатели растянули страховочное оборудование, а участковый поднялся в квартиру. Там ему удалось забрать ребёнка из рук матери.