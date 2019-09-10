https://static.news.ru/photo/5a13a0f0-d3c9-11e9-9583-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Московская городская избирательная комиссия (МГИК) признала выборы депутатов столичного парламента седьмого созыва состоявшимися и действительными, рассказал руководитель МГИК Валентин Горбунов.
Предлагается признать выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва по 45 избирательным округам состоявшимися и действительными. <...> В Московскую городскую думу седьмого созыва избраны 45 депутатов по одномандатным избирательным округам, — цитирует чиновника АГН «Москва».
Ранее News.ru сообщал, что глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что реальных нарушений на выборах в Московскую городскую думу нет и люди всё придумывают. Член комиссии Дмитрий Реут рассказал, что случай в Щербинке, где избиратель нашёл в кабинке для голосования несколько десятков агитационных материалов, относится к Новой Москве — там прошли муниципальные выборы.