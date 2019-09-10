Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) признала выборы депутатов столичного парламента седьмого созыва состоявшимися и действительными, рассказал руководитель МГИК Валентин Горбунов.

Предлагается признать выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва по 45 избирательным округам состоявшимися и действительными. <...> В Московскую городскую думу седьмого созыва избраны 45 депутатов по одномандатным избирательным округам, — цитирует чиновника АГН «Москва».

Выборы состоялись 8 сентября текущего года. В мегаполисе открылись свыше 3,6 тыс. избирательных участков. Также в трёх округах города впервые применили электронное голосование.

Ранее News.ru сообщал, что глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что реальных нарушений на выборах в Московскую городскую думу нет и люди всё придумывают. Член комиссии Дмитрий Реут рассказал, что случай в Щербинке, где избиратель нашёл в кабинке для голосования несколько десятков агитационных материалов, относится к Новой Москве — там прошли муниципальные выборы.

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