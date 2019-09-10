Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Заместитель мэра Москвы по транспортным вопросам Максим Ликсутов заявил, что с 2021 года женщины получат возможность быть машинистами в поездах столичной подземки.

Он отметил, что за последние годы сильно изменилась система управления составом в метро, передаёт «Интерфакс». Больше нет необходимости совершать тяжёлые операции. Если женщина управляет самолётом, то и поездом метро сможет,...