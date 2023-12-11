Власти оценили готовность новых регионов РФ к проведению выборов президента Минобороны и ФСБ сочли возможным провести выборы президента в новых регионах РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство обороны и Федеральная служба безопасности РФ считают возможным проведение выборов президента в 2024 году в новых регионах России, где введено военное положение, сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии. Речь идет о Донецкой и Луганской народных республиках, а также о Херсонской и Запорожской областях.

В ЦИК уточнили, что 11 декабря провели консультации по вопросу о возможности проведения выборов в новых субъектах. Участие в обсуждении приняли замглавы Центризбиркома Николай Булаев, секретарь ЦИК Наталья Бударина, руководства четырех регионов, а также представители ФСБ и Минобороны.

Все стороны консультаций считают возможным проведение выборов главы государства на территории данных субъектов Российской Федерации, — сказано в сообщении.

Ранее ЦИК утвердила даты первых в истории России многодневных выборов главы государства. Голосование назначили на 15, 16 и 17 марта 2024 года. По словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, избиратели положительно оценили такой формат голосования, который пришелся россиянам по душе еще по итогам прошедших региональных выборов. Она напомнила, что подобные голосования проводились в России еще в 1917 году.