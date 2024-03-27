Вяземский высказался об идее создания рейтинга университетов стран БРИКС Историк Вяземский заявил об эффективности создания международного рейтинга вузов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Создание рейтинга университетов стран БРИКС пойдет на пользу как учащимся, так и самим вузам, рассказал NEWS.ru заведующий кафедрой мировой литературы и культуры факультета международной журналистики МГИМО Юрий Вяземский. По его словам, это даст России шанс поднять свой статус в мире и продолжить взаимовыгодное сотрудничество с другими странами.

Нам необходимо с ними сотрудничать, так как в свое время мы сильно гнались на США, за что теперь расплачиваемся. Нужно использовать всякий инструмент, чтобы студенты обучались и перенимали опыт друг у друга. Это пойдет на пользу как учащимся, так и самим вузам, которые смогут увеличить свой статус в мире. Другое дело, что методики и системы образования у нас разные. Это придется учитывать. Но сближаться все равно нужно, — сказал Вяземский.

По его словам, России есть чему поучиться, и есть что предложить. Иностранные учащиеся смогут обучаться в университетах на длительной основе, либо приезжать на короткое время в качества студентов по обмену, добавил историк.

Ранее я всегда относился скептически к подобным рейтингам. Бисмарк в свое время говорил, что есть три формы лжи: большая ложь, маленькая ложь и статистика. Я был уверен, что на Западе сильно занижали рейтинги российских вузов. Не можем же мы быть лучше, чем они. Сейчас ситуация изменилась, так как в список будут входить вузы дружественных стран, — добавил Вяземский.

До этого президент РФ Владимир Путин дал поручение разработать нормы формирования международного рейтинга университетов из стран, входящих в БРИКС. Отмечается, что союз ректоров, РАН и РАО должны составить соответствующие предложения и предоставить их до 15 апреля 2024 года.