Известный историк сравнил российское образование с тонущим «Титаником» Историк Вяземский выступил за масштабную реформу образования

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Российская система образования является тонущим «Титаником», а ЕГЭ — только верхушкой айсберга, заявил заведующий кафедрой мировой литературы и культуры факультета международной журналистики МГИМО Юрий Вяземский. В разговоре с NEWS.ru историк подчеркнул, что проблему может решить только масштабная реформа.

ЕГЭ — верхушка айсберга, в которую уперся «Титаник». А «Титаник» — это наше образование, которое с каждым годом становится все хуже, хуже и хуже. Отменой ЕГЭ проблемы не решишь. Наше образование нуждается в мощной реформе, — пояснил Вяземский.

Историк уточнил, что об этом говорят все, в том числе и его знакомые губернаторы. Он отметил, что реформа образования должна быть очень мощной во всех планах: финансовом, политическом, социальном и психологическом.

В рамках «Умники и умницы» я езжу по разным регионам, летаю за Урал, в Сибирь. Самое главное — реформа образования. Она должна быть очень мощной — и в финансовом, и политическом, и социальном, и психологическом плане, — заключил историк.

Ранее стало известно, что епутаты ГД от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП внесут в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов. Он может вступить в силу с 1 января 2025 года.