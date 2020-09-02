Вяземский раскритиковал студентов за зависимость от гаджетов

https://static.news.ru/photo/86d87226-ed24-11ea-8049-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ведущий телепередачи «Умницы и умники», профессор МГИМО Юрий Вяземский считает, что умники со временем не меняются и они даже сейчас мало чем отличаются от древних греков. В целом же современных студентов он назвал более зависимыми от информации и от гаджетов.

Что касается студентов в общем, то они постепенно становятся более зависимыми от информации. Как только отключается Интернет, человек ощущает себя совершенно беспомощным, — рассказал «Кинорепортёру» Вяземский.

Профессор МГИМО подчеркнул, что в настоящее время очень важно, чтобы Интернет и гаджеты служили человеку, а не он им. По его словам, многие молодые сейчас настолько проникают в гаджеты, что становится непонятно, где же сам человек. При этом Вяземский считает Интернет величайшим сокровищем, в котором «находятся удивительные ценности, в том числе культурные».

Как писал NEWS.ru, в России стало примерно на 50 тысяч больше молодых людей, которые не учатся, не работают и не приобретают профессиональных навыков. В 2018 году доля такой молодёжи (в возрасте от 15 до 24 лет) составляла 10,17%, в 2019-м этот показатель вырос до 10,6%. Специалисты связывают это с тем, что молодёжь уходит от культа потребления и традиционных видов заработка. При этом самая высокая доля молодёжи, которая не учится, не работает и не приобретает профессиональных навыков, зафиксирована в Чечне. Там этот показатель составил 36%.