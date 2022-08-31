Вяземский назвал два типа людей, выбирающих профессию учителя Телеведущий Вяземский: в каком-то смысле профессию учителя в России выбирают сумасшедшие

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юрий Вяземский

В России необходимо «выделить громадные средства на воспитание учителей, чтобы профессия стала престижной и денежной», заявил NEWS.ru ведущий телепрограммы «Умники и умницы», профессор МГИМО Юрий Вяземский. По его словам, преподавать в школы «сейчас идут люди, которые не могут без этого жить и, в каком-то смысле, сумасшедшие, либо люди, не рассчитывающие на финансовые успехи».

Самое серьезное, что нужно — это выделить громадные средства на воспитание учителей, чтобы профессия учителя стала престижной и денежной. Когда профессия престижна, туда начинают пробиваться люди, и там отбираются лучшие. А у нас, простите, пока хотят посвятить себя учительскому подвигу, а это подвиг, учитель — святая профессия, он отвечает перед богом, прежде всего. Перед богом отвечает учитель за своих учеников, иначе ему просто нечего делать в школе, — рассказал Вяземский.

Он также в беседе с NEWS.ru поддержал решение Минпросвещения РФ запретить пользоваться телефонами на уроках в школах РФ. По его словам, в школе должна быть дисциплина. Профессор подчеркнул, что «у каждой свободы есть предел, особенно в России». Вяземский добавил, что «в хорошей школе должен быть порядок, форма, никаких телефонов и много другого, кроме всяких всплесков, поднятия флага, его можно не поднимать, они должны быть в сердце — флаг и гимн».

Накануне министр просвещения России Сергей Кравцов заявил на общероссийском родительском собрании, что с 1 сентября 2022-го школах РФ запретят пользоваться телефонами на уроках. По его словам, это делается для того, чтобы не навредить учебному процессу и здоровью школьников. Соответствующая норма прописана в новых санитарных правилах. Глава ведомства добавил, что в случае чрезвычайной ситуации, если надо будет позвонить родителям, необходимо обращаться к учителю или классному руководителю.

Утром 31 августа Кравцов сообщил, что почти два миллиона детей пойдут в первый класс 1 сентября. В общей сложности, по его словам, в школы страны отправятся 17,5 млн человек. Он добавил, что преподавание в школах будет вестись по обновленным федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) начального и основного общего образования. В пилотном режиме запускается проект «Школа Минпросвещения России», объединяющий в себе лучшие традиции и практики организации учебного процесса.

Ранее стало известно, что с 1 сентября российских школьников ожидают два серьезных нововведения в учебе: еженедельная церемония понятия государственного флага и внеурочное занятие «Разговоры о важном», направленное на воспитание патриотизма. Как выяснил NEWS.ru, в некоторых школах у родителей требуют выбрать среди дополнительных занятий именно «Разговоры о важном» в обязательном порядке.