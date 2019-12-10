https://static.news.ru/photo/537eb474-1b3f-11ea-b2b2-fa163e074e61_660.jpgВячеслав ВолодинФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал экс-мэра Москвы Юрия Лужкова энергичным и жизнелюбивым человеком. Он также сообщил, что Юрий Михайлович был «политиком своего времени».
Юрий Михайлович долгие годы был мэром Москвы, с его именем в то сложное время многие москвичи связывали изменения своей жизни к лучшему. Приношу искренние соболезнования родным и близким Юрия Михайловича Лужкова, — цитирует ТАСС слова Володина.