Заместитель главы Росреестра Вячеслав Спиренков возглавил Федеральную кадастровую палату (ФКП). Он сменит на этом посту Парвиза Тухтасунова, который возглавлял ведомство с ноября 2018 года.
Основная задача — это трансформация Федеральной кадастровой палаты в одну из ведущих сервисных компаний по обслуживанию IT-инфраструктуры в государственном секторе, — приводятся слова руководителя Росреестра Олега Скуфинского в сообщении ФКП.
Там также отметили, что необходимо завершить внедрение Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в 34 регионах страны и сделать услуги Росреестра более комфортными для россиян.
Как ранее писал NEWS.ru, ФКП запустила новый сайт для заявителей и владельцев недвижимости, на котором все услуги доступны в режиме одного онлайн-окна.
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