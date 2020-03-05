https://static.news.ru/photo/4dd491d0-5eea-11ea-aaac-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Спиренков Фото: council.gov.ru

Заместитель главы Росреестра Вячеслав Спиренков возглавил Федеральную кадастровую палату (ФКП). Он сменит на этом посту Парвиза Тухтасунова, который возглавлял ведомство с ноября 2018 года.

Основная задача — это трансформация Федеральной кадастровой палаты в одну из ведущих сервисных компаний по обслуживанию IT-инфраструктуры в государственном секторе, — приводятся слова руководителя Росреестра Олега Скуфинского в сообщении ФКП.

Там также отметили, что необходимо завершить внедрение Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в 34 регионах страны и сделать услуги Росреестра более комфортными для россиян.

Как ранее писал NEWS.ru, ФКП запустила новый сайт для заявителей и владельцев недвижимости, на котором все услуги доступны в режиме одного онлайн-окна.